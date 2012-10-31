СБУ на украинско-молдавской границе выявила тоннель для контрабанды этилового спирта

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с милицией разоблачили и ликвидировали канал контрабандного перемещения этилового спирта из Молдовы в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в частности, в городе Ямполь Винницкой области правоохранители выявили тоннель, который ведет через украинско-молдавскую государственную границу. Тоннель размещен в смотровой яме гаража, который размещен в 140 метрах от государственной границы Украины. В тоннеле, диаметром 40x40 сантиметров, проложена лебедка с тросом длиной почти 400 метров.

Во время обыска частного дома, который расположен возле гаража, правоохранители выявили буры и другое специальное оборудование для прокладки кабеля, лебедки, тросы и шланги. Кроме этого, в гараже находился грузовой автомобиль, в кузове которого выявлено пять 200-литровых бочек с остатками спирта.

В ходе следствия установлено, что дом принадлежит 45-летнему местному жителю.

СБУ официально проинформировала о выявлении тоннеля пограничную полицию Республики Молдова и Миссию Европейского Союза по предоставлению пограничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) для организации и проведения совместных следственных действий.

По материалам СБУ органами милиции возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.