Минагропрод прогнозирует незначительное увеличение экспорта масличных культур

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует увеличение экспорта масличных культур в 2012/2013 маркетинговом году до 2,7 млн тонн с 2,65 млн тонн в 2011/2012 МГ.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно прогнозу министерства, экспорт семян подсолнечника в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2011 г. - август 2012 г.) составит 0,2 млн тонн против 0,257 млн тонн в прошлом МГ. Экспорт рапса, маркетинговый год для которого начался в июле, оценивается на уровне 0,9 млн тонн против 1,16 млн тонн в прошлом МГ. Прогноз по экспорту сои составил 1,6 млн тонн, тогда как в прошлом МГ сои было экспортировано 1,24 млн тонн.

Как отмечают в Минагропроде, урожай масличных культур ожидается в объеме 11,1 млн тонн, в том числе 7,5 млн тонн подсолнечника, 1,1 млн тонн рапса, 2,5 млн тонн сои.

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