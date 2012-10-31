Кабмин отменил обязательную регистрацию экспортных контрактов на поставку сельхозпродукции

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об отмене обязательной регистрации внешнеэкономических контрактов при продаже сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба первого вице-премьер-министра Украины Валерия Хорошковского.

Кроме того, по информации пресс-службы В.Хорошковского, отменены товарно-транспортные накладные на перемещение алкогольных напитков.

Первый вице-премьер-министр убежден, что такие действия позволят снять лишние обязательства с товаропроизводителей и будут способствовать улучшению бизнес-климата в Украине.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабмина №1254 от 13 декабря 2010 года, с 1 февраля 2011 года услуги по заключению и регистрации внешнеэкономических контрактов на экспорт сельскохозяйственной продукции предоставляли Аграрная биржа (АБ) и другие товарные биржи, которые сертифицированы в установленном законодательством порядке и которым АБ предоставила право на участие в биржевой торговле.

Согласно постановлению, требования таможенного оформления не распространялись на вывоз продукции гуманитарной и международной технической помощи.