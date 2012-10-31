ЕБРР предоставит производителю яиц и комбикормов “Интер-Запорожье” кредит на 25 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении украинскому производителю яиц и комбикормов ООО “Интер-Запорожье” долгового финансирования в размере 25 млн. долл. для развития и дальнейшей вертикальной интеграции бизнеса компании.

Как сообщается на сайте ЕБРР, соответствующее решение было принято советом директоров банка в октябре т.г.

Предполагается, что предоставленное финансирование будет направлено на модернизацию и расширение существующих производственных мощностей, строительство завода по производству премиксов и реструктуризацию баланса. Общая стоимость проекта составляет 43 млн долл.

Как уточнили УНИАН в компании, большая часть финансирования будет использована для строительства нового комбикормового завода в Лейтмотиве (Хмельницкая область), а также для рефинансирования банковских кредитов, использованных для строительства завода по производству кормовых добавок и премиксов в селе Пещанка Новомосковского района Днепропетровской области. Последнее предприятие планируется ввести в эксплуатацию уже в феврале 2013 года.

Также средства ЕБРР будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов, реконструкцию пяти существующих заводов, а также на увеличение производственных мощностей птицефабрик группы.

Справка УНИАН. ООО «Интер-Запорожье» является головной компанией в группе компаний «Интер-Агросистемы», в состав которой входят торговые фирмы, птицефабрики яичного направления и родительская птицефабрика, и является второй в Украине по производству яйца. Также в состав группы входят заводы по производству комбикормов.