PepsiCo в Украине увеличила долю в нескольких сегментах рынка

Компания PepsiCo, один из крупнейших мировых производителей продуктов питания и напитков, увеличила в третьем квартале текущего года долю рынка в Украине в нескольких категориях продуктов питания и напитков.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации пресс-службы, за счет роста продаж торговых марок «Сандора» и «Садочок» доля компании в сегменте соков выросла на 3% - до 49%.

Также отмечается, что в условиях 20% сокращения продаж на рынке холодных чаев, чай ТМ Lipton увеличил свою долю на 9% (до 32%) при росте объемов продаж на 45%.

Продукция компании «Вимм-Билль-Данн Украина», входящей в состав PepsiCo, в каждом из сегментов молочных продуктов - молоко, ряженка, кефир, сметана, - увеличила рыночную долю на 1% - до 9%. Также на 1% - до 18% была увеличена доля на рынке йогуртов и десертов.

Кроме того, пресс-служба PepsiCo в Украине сообщает, что объем продаж детских кисломолочных продуктов ТМ «Агуша» по итогам 9 месяцев т.г. по сравнению c 9 месяцами прошлого года вырос на 61%.

В сегменте напитков «кола» PepsiCo по итогам III квартала сохранила рыночную долю на том же уровне - 44%.

Справка УНИАН. PepsiCo – один из мировых лидеров по производству продуктов питания и напитков с годовым объемом продаж более 65 млрд долл. Ключевые коммерческие подразделения компании – Quaker, Tropicana, Gatorade, Frito-Lay и Pepsi Cola.

PepsiCo в Украине представлена компаниями «Сандора» и «Вимм-Билль-Данн Украина». Компания представлена брендами «Сандора», «Садочок», «Сандорик», «Бонус», а аткже Pepsi, 7UP, холодный чай Lipton Ice Tea, «Ессентуки», Adrenaline Rush, Lay’s, «Чудо», «Слов’яночка», «Машенька», «Ромол», «Веселый молочник» и др. Детское питание «ПепсиКо Украина» представлено брендом «Агуша». Практически всю свою продукцию компания производит на собственных производственных мощностях.