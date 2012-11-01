В Киеве 2 и 3 ноября состоятся традиционные сельхозярмарки. Справочная информация

2 и 3 ноября в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в частности, 2 ноября ярмарки состоятся в:

- Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;

- Днепровском районе на ул. Алма-Атынской, 64 и ул. Серафимовича, 4;

- Оболонском районе на ул. Бережанской, 15;

- Печерском районе на углу улиц Первомайского и Мечникова и бульваре Дружбы народов, 8;

- Подольском районе на просп. Правды, 5-11;

- Святошинском районе на ул. Зодчих, 62-64;

- Соломенском районе на ул. Козицкого;

- Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской,1, ул. Якира, 19, ул. В.Пика, 18 и на углу ул. Щусева и Тираспольской.

3 ноября, в субботу, ярмарки пройдут в:

- Голосеевском районе на ул. Голосеевской, 10-14;

- Дарницком районе на ул. Ревуцкого;

- Деснянском районе на ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Закревского и просп. Маяковского);

- Днепровском районе на ул. Вершигоры, 1;

- Оболонском районе на просп. Оболонском, 23-43;

- Печерском районе на ул. Заднипровского;

- Подольском районе на ул. Светлицкого, 25;

- Святошинском районе на ул. Булгакова, 2-А;

- Соломенском районе на просп. Космонавта Комарова, 28;

- Шевченковском районе на ул. Ванды Василевской, 1-17.

На ярмарках потребителям предложат продукты питания почти со всех регионов Украины: картофель, овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, рыбу и рыбопродукты, сахар, мучне и крупяные изделия, маслю, мед, консервированные продукты и другие продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам на 10-15% ниже рыночных.