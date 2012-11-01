МФК может предоставить «Мироновскому хлебопродукту» кредит на 50 млн долл.

Международная финансовая корпорация (МФК) может предоставить агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт» кредит на сумму до 50 млн долл., говорится в сообщении МФК.

Согласно сообщению, вопрос предоставления кредита планируется рассмотреть на заседании Совета директоров 7 декабря т.г.

Также указывается, что привлеченные средства агрохолдинг намерен направить на финансирование оборотного капитала.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе холдинга, МХП работает с Международной финансовой корпорацией с 2003 года в рамках целого ряда проектов. «Ожидаемый кредит - уже не первый», - подчеркнули в пресс-службе предприятия. Там также сообщили, что средства пойдут на пополнение так называемого «рабочего капитала», и будут направлены на развитие Винницкого производственного комплекса, входящего в состав МХП.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - крупнейший украинский производителей курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 миллиона долларов. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.