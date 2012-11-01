Тигипко считает запрет на экспорт зерна крайне нерыночной мерой

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей Тигипко считает запрет на экспорт зерна из Украины крайне нерыночной мерой, которая несет прямые убытки сельхозпроизводителям и при этом не усиливает продовольственную безопасность страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра.

«Это крайне нерыночный шаг (запрет экспорта зерна - УНИАН), который не только не усиливает продовольственную безопасность страны, но и несет прямые убытки отечественным сельхозпроизводителям. Сейчас мировые запасы зерна находятся на низком уровне, и цены на зерно растут. Нашим хлеборобам необходимо дать возможность получить за свой труд достойное вознаграждение», - цитирует пресс-служба слова С.Тигипко.

Он также обратил внимание на то, что нынешний урожай, хотя и меньше прошлогоднего, все равно в несколько раз превышает объем внутреннего потребления. Поэтому нет никаких оснований ограничивать экспорт излишков зерна.

По словам вице-премьера, любые ограничения экспорта снижают инвестиционную привлекательность отечественного сельского хозяйства, а значит – тормозится создание новых рабочих мест на селе, где уровень безработицы выше среднего по стране. Как подчеркнул чиновник, сегодня нельзя усложнять работу отечественного агробизнеса, который остро нуждается в развитии.

Как сообщал УНИАН, в конце октября С.Тигипко уже заявлял, что правительство не рассматривает возможность введения квот на экспорт зерна или полного запрета экспорта. Он также назвал спекулятивными все разговоры на эту тему. Кроме того, С.Тигипко заявлял, что Кабинет министров готов поддержать производство социальных сортов хлеба, чтобы не допустить роста цен в этом сегменте.

В среду, 31 октября, после заседания Кабинета министров первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк заявил, что постановление о запрете экспорта зерна никто не готовил и не обсуждал.

«Я констатирую факт – постановление никто не готовил, разговоров об этом не было. Говорилось о том, что если мы увидим критический дефицит зерна – будем принимать меры, но на сегодня критического состояния нет», – сказал И.Бисюк.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.