Минагропрод ожидает увеличение производства молока

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает увеличение производства молока по итогам 2012 года до 11,3 млн тонн с 11,08 млн тонн в 2011 году.

Об этом говорится в отчете министерства, представленном на всеукраинской конференции «Молочный бизнес 2012».

По информации министерства, за девять месяцев текущего года производство молока во всех молочных хозяйствах Украины увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 228 тыс тонн, или на 2,6%.

Согласно прогнозу министерства, потребление молока в Украине по итогам 2012 года составит 213 кг на человека против 205 кг в прошлом году.

Экспорт молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) по итогам 2012 года оценивается в размере 800 тыс тонн против 964 тыс тонн в 2011 году.

Также министерство прогнозирует увеличение объема импорта молока и молочных продуктов – до 300 тыс тонн с 257 тыс тонн в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в Украине по итогам января-сентября 2012 года производство жидкого обработанного молока увеличилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,297 млн. тонн. В сентябре т.г. было произведено 76,1 тыс. тонн молока, что на 6,6% меньше, чем в августе 2012 года, и на 7,3% больше, чем в сентябре 2011 года.

В Украине по итогам 2011 года производство жидкого обработанного молока выросло на 6,1% по сравнению с 2010 годом – до 859 тыс. тонн.

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