Аграрный фонд принимает меры для удержания цен на социальные сорта хлеба

Аграрный фонд Украины увеличил ежемесячные объемы продажи муки хлебопекарням с 34 тыс. тонн (этот объем был заявлен в начале октября т.г. - УНИАН) до 40 тыс. тонн по цене на 15-20% ниже рыночной для того, чтобы не допустить подорожания социальных сортов хлеба.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

«Аграрный фонд продолжает заключение договоров с региональными хлебопекарными предприятиями на поставку муки. Сейчас достигнута договоренность с 96 хлебопекарнями о ежемесячных поставках 40 тысяч тонн муки. Цена на муку, которую реализует Аграрный фонд, на 15-20% ниже рыночной ... Таким образом, оснований для подорожания социальных сортов хлеба нет», - говорится в сообщении пресс-службы.

Аграрный фонд предлагает тонну пшеничной муки высшего сорта по цене 2 896 гривень, тонну пшеничной муки первого сорта – 2 711 грн, тонну пшеничной муки второго сорта – 2 381 грн, а также тонну ржаной муки – по 2 279 грн.

В правительстве также уверяют в том, что сейчас в запасах Аграрного фонда достаточное количество зерна и муки, чтобы обеспечить производственные нужды хлебопекарных комплексов во всех регионах Украины для выпечки хлебобулочных изделий с простой рецептурой (так называемых «социальных сортов хлеба»).

Ранее Минагропрод обнародовал данные, согласно которым потребность регионов в муке для производства массовых сортов хлеба оценивается в 79 тыс. тонн ежемесячно. В том числе, пшеничной муки необходимо 67,4 тыс. тонн ежемесячно, ржаной - 12,4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд начал интервенцию муки на хлебозаводы и розничный рынок в середине сентября.

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