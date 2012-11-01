Присяжнюк передумал: ограничений экспорта зерна не предвидится

На сегодняшний день в Министерстве аграрной политики Украины не видят оснований для введения ограничений на экспорт зерна, в частности, и пшеницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг на брифинге заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Ограничений на экспорт зерна на сегодняшний день не предвидится», - сказал Н.Присяжнюк.

Он отметил, что на сегодняшний день экспортировано 4 млн 80 тыс. тонн пшеницы, а по договоренности с трейдерами, объем ожидаемого экспорта пшеницы был увеличено до 5,5 млн тонн, и этот объем практически весь законтрактован.

Вместе с тем Н.Присяжнюк подчеркнул, что Минагропрод ежедекадно проводит совещания с трейдерами, на котором анализируется ситуация на внешних рынках, внутреннем украинском рынке зерна, а также перспективы урожая зерновых в следующем году. На сегодняшний день ситуация на рынке зерна в Украине беспокойств не вызывает, а также не требует введения ограничений на экспорт.

«Трейдеры не волнуются, мы не волнуемся. Мы спокойны на сегодняшний день что на внутреннем рынке, что на внешних рынках. Непредсказуемых действий мы никаких не предвидим и не предусматриваем», - сказал Н.Присяжнюк.

При этом он отметил, что на сегодняшний день объем экспорта зерна в 2,2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в среду, 31 октября, после заседания Кабинета министров первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк заявил, что постановление о запрете экспорта зерна никто не готовил и не обсуждал.

«Я констатирую факт – постановление никто не готовил, разговоров об этом не было. Говорилось о том, что если мы увидим критический дефицит зерна – будем принимать меры, но на сегодня критического состояния нет», – сказал И.Бисюк.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.

В середине октября Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября. В связи с этим заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.

После этого министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы из Украины с 15 ноября.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

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