«Киевхлеб» не будет повышать цены на социальные сорта хлеба

Социальные сорта хлеба в Киеве не будут дорожать, заявляет генеральный директор ОАО «Киевхлеб» Владимир Череда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, он сказал: «Мы не планировали и не планируем поднимать цены на социальные сорта хлеба. Сегодня мы производим 100 тонн «социального» хлеба в Киеве – это объемы, которые не вырабатываются ни в одном регионе, при этом цена на такие сорта как «Украинский», «Белый» (пшеничный), «Батон» и «Дарницкий» – сегодня остается одной из самых низких в Украине», – уверил он.

На днях начальник Управления ценовой политики КГГА Василий Яструбинский заявил, что городские власти не видят оснований для повышения цен на социальные сорта хлеба в столице.

Как сообщал УНИАН, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко уверен, что цена на социальные сорта хлеба должна увеличиться на 20%, для того чтобы хлебопекарная отрасль Украины была рентабельной.

Вместе с тем в Министерстве аграрной политики и продовольствия заверяют, что оснований для повышения цены на социальные сорта хлеба на сегодня нет и Украина полностью обеспечена продовольственным зерном. Аграрный фонд ежемесячно реализует около 40 тысяч тонн муки из зерна государственных запасов для большинства хлебопекарных предприятий страны. При этом цены на муку из Аграрного фонда являются фиксированными до конца текущего года.

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