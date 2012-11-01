“Миллер Брендз Украина” сменил название на “Эфес Украина”

Компания «Миллер Брендз Украина», один из крупнейших производителей пива в Украине, решением акционеров компании 1 ноября переименована в ЧАО “Эфес Украина”. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

“Таким образом, завершился процесс интеграции компании в международную группу Efes, одного из европейских лидеров в пивоварении”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что группа Efes вышла на рынок Украины в марте 2012 года, в результате альянса с международной группой SABMiller. Согласно условиям альянса, SABMiller передал свои активы в Украине и России в собственность Efes Breweries International в обмен на 24% акций группы компаний Efes.

Сообщается, что “Эфес-Украина” является одним из наиболее динамично развивающихся игроком пивного рынка. По данным отраслевой ассоциации “Укрпиво”, в 2011 году компания увеличила объем производства к 2010 году на 51,3%.

“Эфес-Украина” производит и импортирует в Украину такие марки пива, как Miller Genuine Draft, REDD'S, «Золотая Бочка», Velkopopovicky Kozel Svetly, Amsterdam Mariner, «Сармат», «Жигулевское», «Добрый Шубин».