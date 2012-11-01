АМКУ разрешил KSG Agro приобрести долю в ряде агропредприятий

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил одному из крупнейших украинских агрохолдингов KSG Agro приобрести пакеты акций 5 агропредприятий. Об этом УНИАН сообщили в компании KSG Agro.

Согласно предоставленной информации, дочернее предприятие KSG Agro получило разрешение на покупку 91% акций ООО “Агроплаза”, которое владеет 8 сельскохозяйственными предприятиями в Днепропетровской области и Крыму с общей земельной площадью 20,8 тыс. га и торговой компанией ООО “Торговый дом “WorldFood”.

Кроме того, АМКУ разрешил дочерней компании холдинга завершить сделку по приобретению 31% уставного фонда ПАО “Желтоводский хлебокомбинат”, 48,45% СФ ПАО “Криворожский хлебокомбинат №1”, 45,96% СФ ПАО “Криворожхлеб”. Отмечается, что общая производственная мощность этих хлебозаводов составляет 10 тонн продукции в сутки.

Также АМКУ разрешил агрохолдингу приобретение 50% уставного фонда ЗАО “Переробник”.

Стоимость сделок компания не уточняет.

Благодаря новым приобретениям компания рассчитывает увеличить сегмент переработки зерновых до 4 тыс. тонн с 1 тыс. тонн в месяц. Вместе с увеличением переработки масличных культур планируется увеличить долю переработки сельскохозяйственной продукции в доходе компании до 40% с 24%.

Как сообщал УНИАН, согласно финансовому отчету агрохолдинга KSG Agro за 9 месяцев 2012 года, его земельный банк за этот период увеличился до 92 тыс. га с 61 тыс. га в прошлом году за счет приобретения активов в Крыму и Днепропетровской области.

KSG Agro в январе-сентябре 2012 года сократил чистую прибыль в 1,7 раза - до 10,455 млн долл. с 18,302 млн долл. за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. Дебютировавший на Варшавской фондовой бирже в мае прошлого года агрохолдинг KSG-Agro занимается главным образом выращиванием сельскохозяйственных культур, обеспечившим компании в прошлом году около 70% всей выручки.

Согласно ранее обнародованной информации, 65,66% компании принадлежало председателю совета директоров KSG Agro Сергею Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсионному фонду Generali OFE. Остальные 24,34% - free float.

В 2011 году KSG-Agrо увеличил чистую прибыль в 2,8 раза - до 28,156 млн долл.

Валовой доход в прошлом году вырос до 34,665 млн долл. с 15,628 млн долл. годом ранее.

Показатель EBIDTA вырос до 30,767 млн долл. с 12,207 млн долл. в 2010 году.