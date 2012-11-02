Украина намерена поставлять подсолнечное масло в Бангладеш и Китай

Украина планирует расширение географии поставок подсолнечного масла, в частности, за счет Республики Бангладеш и Китайской Народной Республики. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Для нас сегодня главное - расширить внешние рынки, и мы это делаем успешно. Например, в следующем году мы планируем начать поставки подсолнечного масла в Республику Бангладеш, а также начать работу с Китайской Народной Республикой», - цитирует пресс-служба слова министра Николая Присяжнюка.

По его словам, за 9 месяцев т.г. в Украине произведено 2,74 млн подсолнечного масла, из них 2,6 млн было экспортировано. При этом, подчеркнул министр, внутренний рынок полностью обеспечен подсолнечным маслом. Он отметил, что ежегодно на продовольственные нужды в Украине идет около 15-20% произведенного масла.

Кроме того, министр сообщил, что в нынешнем году планируется собрать 1,1 млн тонн масличных культур. На сегодняшний день, по словам министра, аграрии намолотили уже 7,8 млн тонн подсолнечника, или 99% от прогноза. Урожай сои ожидается в объеме более 2 млн тонн.

Согласно данным Госстата, в Украине по итогам января-сентября 2012 года произведено 2,564 млн тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 22,4% больше, чем за аналогичный период 2011 года.