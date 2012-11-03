В воскресенье небольшой дождь ожидается только на востоке Украины
13:45, 03 ноября 2012Агро
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Завтра в Украине облачно с прояснениями, без осадков, только в восточных областях ночью небольшой дождь.
Ночью и утром местами ожидается туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, в Крыму и на юге Одесской области ночью 9-14°, днем 15-20°.
В Киеве и области в воскресенье - без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9°, днем 11-16°. В Киеве ночью 5-7°, днем 12-14°.
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