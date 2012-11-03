Азаров связывает слухи о подорожании хлеба с победой оппозиции на выборах в Киеве

Премьер-министр Украины Николай Азаров связывает слухи о повышении цен на хлеб в Киеве с результатам оппозиции, полученными на парламентских выборах в столице.

Об этом Н.Азаров написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос пользователя о том, что в интернете снова начали запугивать слухами о подорожании хлеба в Киеве.

«Вы правильно определили это явление. Так всегда начинали лоббисты, и совершенно неслучайно, что эту кампанию начала корпорация "Киевмлин". После того как оппозиция в Киеве выиграла выборы, они в тот же день объявили о повышении цен. Осмелели. Мы их поправили», - написал Н.Азаров.

Он также отметил, что киевлянам пора начать спрашивать с депутатов, каким образом решаются проблемы столицы.

«И кстати, киевляне по этим вопросам могли бы уже начать спрашивать со своих депутатов: что они сделали для того, чтобы цена на хлеб в Киеве была стабильная? Я уже предвижу, что они будут делать, эти депутаты: они будут обращаться в правительство с депутатскими запросами и будут на этом строить политику. Но могу вас заверить, что и без их депутатских запросов мы этот вопрос держали и будем держать на контроле», - считает Н.Азаров.

Премьер в очередной раз заявил, что оснований для повышения цен на социальные сорта хлеба в Украине нет.

«Никаких оснований для повышения цен на социальные сорта хлеба нет. У нас достаточные запасы и зерна, и муки еще с урожая прошлого года, т.е. закупленного по старым ценам», - написал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 30 октября начальник Управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий Яструбинский сообщил, что ОАО «Киевхлеб» еще в сентябре обратилось в столичную горгосадминистрацию, к центральным органам исполнительной власти, к профильным министерствам относительно повышения цен на хлеб.

«Рассмотрев предварительные материалы, городская власть не находит оснований для того, чтобы на социальные сорта хлеба цены в Киеве были повышены. Ситуация стабильная, и эти сорта хлеба будут оставаться с прежними ценами», - сказал В.Яструбинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приказ "не дорожать" на булки не подействует