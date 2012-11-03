Премьер-министр Николай Азаров предлагает создавать сельскохозяйственные кооперативы - закупочные и производственные.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров, об этом он заявил во время общения с пользователями Facebook.

По словам Н.Азарова, развивать небольшие населенные пункты необходимо совместно правительству, местным органам власти, при обязательном участии самих жителей регионов.

«Многое зависит и от правительства, и от местных органов власти, но еще больше зависит и от самих людей, которые живут в этих населенных пунктах», - подчеркнул он.

На последнем заседании правительства Н.Азаров поставил задачу разработать буквально по каждому населенному пункту Украины программу их развития, говорится в сообщении.

«Большая часть населения Украины как раз проживает в небольших городах и селах. И, безусловно, необходимо уделить значительное внимание развитию этих небольших населенных пунктов», - отметил премьер-министр, выразив надежду, что в ближайшие годы ситуация будет меняться к лучшему.

По его словам, все проблемы можно решать одновременно. «И поэтому инициатива должна исходить, прежде всего, от населения самих этих небольших городов и поселков», - заметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что для «оживления» жизни на селе необходимо создание кооперативов: закупочных и производственных. Свидетельством тому является увеличение стада на 600 тысяч голов только за год в результате выплат дотации на содержание молодняка крупного рогатого скота. «А это значит: через пару лет наш частный сектор на селе станет большим производителем и молока, и мяса», - отметил Н.Азаров.

Создание кооперативов, по его словам, «значит, что появился источник и для финансирования развития этого сельского населенного пункта».

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