В Украине уже собрано 42 млн тонн зерна

В Украине, по состоянию на 5 ноября, намолочено 42 млн тонн зерна с 13,9 млн га, что составляет 94% прогнозируемых к уборке площадей, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, средняя урожайность зерновых составляет 30,3 ц/га против 35,8 ц/га на аналогичную дату 2011 г.

В частности, собрано 15,7 млн тонн кукурузы на зерно с 3,6 млн га (81% прогноза), средняя урожайность культуры составила 44 ц/га (59,8 ц/га в прошлом году).

Также собрано 2,2 млн тонн сои с 1,3 млн га (91% прогноза) при средней урожайности 16,5 ц/га ( 20,4 ц/га в 2011 г.)

Кроме того, выкопано 14,8 млн тонн сахарной свеклы с 388 тыс. га (85% прогноза), средняя урожайность — 381 ц/га (359 ц/га в 2011г.)

По обновленным данным Минагропрода, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине составит более 45,5 млн тонн. В 2011 году объем урожая зерна составил 56,7 млн тонн.