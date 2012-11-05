Производство сои в Украине к 2015 году достигнет 4 млн тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует увеличить к 2015 году производство сои до 4 млн тонн с площади около 2 млн га за счет использования высокопродуктивных сортов этой культуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минагропрода.

Согласно информации министерства, в Украине наблюдается тенденция к увеличению посевных площадей и валового сбора сои. Так, по словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, в текущем году планируется собрать около 2,3 млн тонн сои и экспортировать около 1,7 млн тонн этой культуры на общую сумму более 1 млрд долларов.

Министр также отметил, что с начала маркетингового года (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) экспорт сои из Украины составил 300 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации Минагропрода, на начало ноября в Украине было собрано 2,1 млн тонн сои с 1,3 млн га.