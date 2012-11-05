6 ноября в Украине пройдут дожди, днем будет тепло.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 6 ноября будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут ночью в Карпатах и большинстве северных областей, днем - в восточных областях местами сильные дожди, лишь в Крыму и Приазовье ночью без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток в западных областях 4-9° тепла, в северных, Винницкой и Черкасской областях 7-12°; на остальной территории ночью 8-13°, на побережье морей до 17°, днем 13-18°, в Крыму до 20°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью умеренный, местами сильный дождь, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток 7-12°.

В столице завтра ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток около 10°.