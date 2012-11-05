В Украине около 20% посевов озимых слабо развиты

В Украине около 20% посевов озимых культур слабо развиты или еще не дали всходов. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

“20%, по нашим оценкам, — это слаборазвитые посевы, посевы, которые еще не дали всходов, то есть там зерно лежит и не прорастает в сухой земле, и это те поля, которые только начали сеять. Это Крым в основном”, - сообщила Т.Адаменко.

По словам эксперта, проблемными с точки зрения состояния посевов являются Крым, значительная часть Херсонской области, ряд районов Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Именно в этих регионах за последние два месяца выпало малое количество осадков, что отразилось на состоянии озимых.

Вместе с тем, отметила Т.Адаменко, при условии выпадения осадков и сохранения тепла на протяжении ближайшей недели озимые в указанных регионах смогут показать хорошие всходы. При этом на остальной территории Украины показатели состояния озимых высокие.

Эксперт добавила, что в целом по Украине хорошие перспективы перезимовки озимых и высокий потенциал урожая на следующий год.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, по состоянию на 5 ноября т.г. озимые зерновые в Украине высеяны на 98% прогнозируемых площадей, или на 8 млн га.