Закон об упрощении и сокращении сроков отвода земучастков вступит в силу через месяц

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры отведения земельных участков и изменения их целевого назначения» во вторник опубликован в официальной прессе и вступит в силу через месяц.

Текст документа размещен в газете «Голос Украины» (№209 от 6 ноября 2012 года).

Согласно документу, закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме пункта 2, которым поручается Кабинету министров в месячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры отведения земельных участков и изменения их целевого назначения».

Закон разработан с целью упрощения процедур оформления земельных участков в собственность, пользование (в том числе на условиях аренды), изменения целевого назначения земельных участков, совершенствования порядка разработки, согласования и утверждения проектов землеустройства относительно отведения земельных участков.

Основной целью закона является упрощение и сокращение сроков отведения земельных участков.

Законом предусматривается внесение изменений в статьи 20, 118, 122, 123, 151, 186, 186-1 Земельного кодекса Украины, статью 50 Закона Украины “О землеустройстве”.