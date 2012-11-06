Минагропрод: из Украины беспрепятственно может быть вывезено 5,5 млн тонн пшеницы

Министерство аграрной политики и продовольствия считает возможным беспрепятственный экспорт 5,5 млн тонн пшеницы в 2012-2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам во вторник глава министерства Николай Присяжнюк.

По его словам, такой объем экспорта пшеницы был на днях оговорен с зернотрейдерами.

«Мы можем безо всяких рисков экспортировать 5,5 млн тонн пшеницы. Я думаю, что это объем будет вывезен», - сообщил министр.

Н.Присяжнюк подчеркнул, что радикальных и непрогнозируемых мер в отношении экспорта пшеницы правительство принимать не будет. Он также отметил, что объемы экспорта пшеницы могут быть откорректированы с учетом результатов осенней посевной кампании и окончательных показателей урожая зерновых.

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, по состоянию на 1 ноября, из Украины было экспортировано 4 млн 80 тыс. тонн пшеницы.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.

В середине октября Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября. В связи с этим заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.

После этого министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы из Украины с 15 ноября.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.