ВР отказалась отменить свое решения о назначении членов набсовета Госзембанка

Верховная Рада Украины не поддержала постановление «Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в целом проекта Постановления «О назначении членов наблюдательного совета публичного акционерного общества «Государственный земельный банк».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 73 (при необходимых 226 - УНИАН) народных депутатов Украины из 363, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным проектом постановления предусматривалось отменить решение Верховной Рады Украины от 16 октября 2012 года о принятии в целом проекта Постановления «О назначении членов наблюдательного совета публичного акционерного общества «Государственный земельный банк» (р. №11324 от 12.10.2012) как принятое с грубыми нарушениями требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады Украины.

В объяснительной записке к проекту постановления отмечается, что во время рассмотрения данного законопроекта был нарушен регламент ВР, поскольку на утреннем заседании данный законопроект не был включен в повестку дня.

Также в ней отмечается, что ни председатель профильного комитета, ни автор постановления на заседании парламента не дали никаких сведений относительно предложенных кандидатур членов наблюдательного совета данного банка.

В объяснительной записке отмечается, что в состав наблюдательного совета необходимо было включить не менее одного представителя оппозиции, но ни одна кандидатура не согласовывалась с ней.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением №609 от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежит государству.

С 14 октября 2012 г. в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно Государственного земельного банка».

9 октября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно Государственного земельного банка».

Верховная Рада приняла этот закон 18 сентября 2012 года.