ВР одобрила введение аграрных расписок

Верховная Рада приняла Закон “Об аграрных расписках” (законопроект № 9610 от 19 декабря 2011 г.), которым предлагается возможность для аграриев использовать в своей деятельности аграрные расписки в качестве товарораспорядительных документов для привлечения средств под залог будущего урожая или сельхозживотных.

За данное решение во вторник, 6 ноября, проголосовали 232 депутата при необходимых 226.

В соответствии с положениями закона, заключать аграрные расписки (АР) разрешается только для оформления встречных обязательств должника за переданные ему до завершения технологического цикла производства продукции – предмета аграрных расписок - денежные средства, поставленные товары, выполненные работы и предоставленные услуги.

Закон устанавливает обязательным условием аграрной расписки обеспечение обязательств по ней залогом будущего урожая или сельскохозяйственных животных, с распоряжением продукцией которых связываются действия производителя. Размер залога должен быть не меньше размера обязательства по аграрной расписке, а условия залога предусматривают возможность кредитора вернуть в собственность предмет залога в счет принудительного выполнения имущественного обязательства или продать его в счет погашения денежного обязательства сельскохозяйственного производителя.

Для привлечения к кредитованию сельскохозяйственных товаропроизводителей более широкого круга инвесторов закон предлагает разделить аграрные расписки на два вида – товарные и финансовые.