АМК наложил рекордный в своей истории штраф за сговор в сфере торговли лесом

Антимонопольный комитет Украины наложил крупнейший в истории штраф - 419 млн грн - на ряд компаний, специализирующихся на торговле лесом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава АМК Василий Цушко во время III Форума по вопросам конкуренции в Украине.

Как рассказал В.Цушко, АМК провел специальное расследования рынка торговли лесом и материалами, в результате которого были выявлены признаки картельного сговора. В отношении компаний-нарушителей, подозреваемых в картельном сговоре, были проведены профилактические меры – компаниям предложили признать вину. «В результате три компании признали свою вину, и на них был наложен штраф в размере 30 тыс.грн. На остальные компании (входившие в сговор –УНИАН) был наложен штраф в размере эквивалента 10% с оборота. Это максимальный размер штрафа, который АМК может применять в рамках действующего законодательства», - рассказал глава АМК. Он также добавил, что на данном этапе АМК и оштрафованные компании ведут разбирательства в судах.

В.Цушко также напомнил, что второй по объему штраф был наложен на концерн «Укрспирт».

«Злоупотребление «Укрспирта» своим монопольным положением повлияло на всю водочную отрасль Украины. Сейчас мы продолжаем разбирательства в судах по этому делу, и есть основания полагать, что эти суды мы выиграем», - сказал В.Цушко.

При этом он подчеркнул, что АМК не рассматривает фискально-карательную функцию как основную в работе АМК. «Мое мнение – сначала необходимо выдавать рекомендации. Если же они не выполняются, тогда необходимо штрафовать по заслугам и в рамках действующего законодательства», - подчеркнул глава АМК.

Как сообщал УНИАН, объем штрафов, наложенных АМКУ на субъектов предпринимательства – нарушителей конкурентного законодательства, за 9 месяцев 2012 года составил 686,8 млн грн. Экономический эффект от деятельности комитета составил 1 млрд грн.