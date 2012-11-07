Кабмин может снизить цены на муку из Аграрного фонда

Правительство Украины готово рассмотреть вопрос о снижении цен на зерно и муку из Аграрного фонда в случае роста рыночных цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Если цена на зерно и муку будет все-таки стремительно расти, правительство будет рассматривать возможность удешевления цены на зерно и муку из Аграрного фонда», - сообщил министр.

По его словам, на сегодняшний день Аграрный фонд располагает 2 млн тонн продовольственного зерна.

Цена на муку высшего сорта из Аграрного фонда составляет 2 896 грн за тонну против рыночной 3 150 грн/т, на муку первого сорта – 2 700 грн за тонну против рыночной 2 900 грн/т.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве аграрной политики и продовольствия заявляют, что оснований для повышения цены на социальные сорта хлеба на сегодня нет и Украина полностью обеспечена продовольственным зерном. Аграрный фонд ежемесячно реализует около 40 тысяч тонн муки из зерна государственных запасов для большинства хлебопекарных предприятий страны. При этом цены на муку из Аграрного фонда являются фиксированными до конца текущего года.

Ранее Минагропрод обнародовал данные, согласно которым потребность регионов в муке для производства массовых сортов хлеба оценивается в 79 тыс. тонн ежемесячно. В том числе, пшеничной муки необходимо 67,4 тыс. тонн ежемесячно, ржаной - 12,4 тыс. тонн.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко уверен, что цена на социальные сорта хлеба должна увеличиться на 20%, для того чтобы хлебопекарная отрасль Украины была рентабельной.

1 ноября генеральный директор ОАО «Киевхлеб» Владимир Череда заявил, что социальные сорта хлеба в Киеве не будут дорожать.

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