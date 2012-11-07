Кабмин повысил минимальную цену на водку

Кабинет министров утвердил увеличение минимальной розничной цены на бутылку водки объемом 0,5 литров на 7,3% - до 28 грн с 26,1 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы предлагали не повышать минимальную цену до 30 грн. Остановились, согласно нашему предложению, на 28 грн», - сообщил министр.

По его словам, минимальные розничные цены на коньяк и вино подняты не были. Напомним, в сентябре Министерство финансов инициировало повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки. Согласно проекту постановления, разработанному Минфином, до 31 января 2013 года оптово-отпускная цена на водку и ликеро-водочные изделия должна понизиться до 87,6 грн за литр 100-процентного спирта с 88,5 гривен, розничную цену предлагалось повысить до 142,5 гривен за литр 100-процентного спирта со 130,5 гривен.