Азаров подсчитал: на обновление парка сельхозмашин нужно 120 млрд грн

На обновление парка сельхозмашин нужно около 120 млрд грн на протяжении ближайших пяти лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая в среду заседание Кабинета министров.

"Только на обновление, к примеру, парка сельхозмашин нужно около 120 млрд грн на протяжении ближайших пяти лет", - сказал Н.Азаров.

Он выразил мнение, что Украина при правильном финансировании и подходах может в ближайшее время превратиться в крупнейшего сельхозпроизводителя не только в Европе, но и в мире.

"Для нашего правительства дело чести сделать именно так", - отметил Н.Азаров.

Как сообщал ранее УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует разработать комплексную программу сельскохозяйственного машиностроения с учетом финансовых возможностей аграриев.

По словам министра Николая Присяжнюка, на сегодняшний день стоит задача обновить зерноуборочную технику и тяжелые тракторы для увеличения эффективности работы аграриев, уменьшения себестоимости производства и сохранения вала урожая.

Н.Присяжнюк сообщил о планах введения государственной компенсации кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники для аграриев.

По информации Минагропрода, обеспечение крестьян высококачественной современной техникой украинского производства позволит сберечь до 6 миллионов тонн зерновых ежегодно.