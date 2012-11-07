«Агротрейд» увеличил посевную площадь под озимые на 21,5%

Одна из крупных агропромышленных групп Украины «Агротрейд» в текущем году увеличила площадь посевов озимых культур по сравнению с прошлым годом на 21,5% - до 9,6 тыс. га. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что площадь посевов озимого рапса увеличилась в 4 раза до 1,1 тыс. га, пшеницы — на 11% до 8,17 тыс. га и ржи — на 20% до 0,3 тыс. га. В остальном структура посевов не изменилась.

На полях компании продолжается уборка кукурузы. Согласно оперативным данным, обмолочено 91 тыс. тонн этой культуры, или 80% от прогнозируемого объема урожая.

Кроме того, в 2012 г. агрокомпания собрала 26 тыс. тонн пшеницы, 14,5 тыс. тонн ячменя, 800 тонн ржи, 700 тонн рапса, 18 тыс. тонн подсолнечника.

Как сообщал УНИАН, «Агротрейд» планировал увеличение посевов под озимые культуры в текущем году за счет расширения земельного банка.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа "Агротрейд" работает на зерновом рынке с 1998 г.

В состав группы входят 11 элеваторов и хлебоприемных предприятий с общей мощностью хранения 530 тыс. тонн в пяти регионах Украины. В ее управлении находятся угодья в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Весной 2012 года Европейский банк реконструкции и развития предоставил «Агротрейду» на пополнение оборотного капитала и развитие инфраструктуры по хранению зерна кредит в объеме 28 млн долл.