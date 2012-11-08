Аграрный фонд законтрактовал 280 тыс. тонн зерна урожая 2013 года

Аграрный фонд Украины заключил форвардные контракты на поставку 280 тыс. тонн продовольственного зерна урожая 2013 года из запланированных 1,3 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 8 ноября, заявил на пресс-конференции гендиректор Аграрного фонда Игорь Якубович.

«Мы проплатили за 280 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам 2013 года. Эта сумма составила более 100 млн грн», - сообщил И.Якубович.

Он напомнил, что в этом году была изменена процедура форвардных госзакупок. В частности, 50-процентный авансовый платеж аграрии будут получать на момент заключения контракта, и окончательный расчет будет производиться на основе рыночной цены зерна с учетом выплаты за использование авансовых средств в размере 13,6%.

И.Якубович также отметил, что по просьбе аграриев минимальные партии поставки пшеницы снижены с 5 тыс. тонн до 2 тыс. тонн. Требования к поставкам ячменя и ржи остаются прежними: 1 тыс. тонн и 0,5 тыс. тонн соответственно.

По форвардным контрактам на зерно урожая 2012 года в Аграрный фонд было поставлено 700 тыс. тонн зерна на сумму 1,3 млрд грн.

Как сообщил И.Якубович, по этим контрактам Аграрный фонд недополучил 40 тыс. тонн зерна. Страховые выплаты по ним составили 7,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет министров Украины пересмотрел процедуру государственных форвардных закупок зерна в части сроков и механизма расчетов стоимости форвардного биржевого контакта. Согласно постановлению Кабмина, выплаты по форвардным контрактам на зерно будут осуществляться в 2 этапа, первый из которых - авансовый — будет составлять 50% минимальной интервенционной цены, и второй - окончательный - будет рассчитан на основе средневзвешенной цены фиксинга, которая сложится на Аграрной бирже на момент переоформления зерна. При этом плата за использование авансовых средств будет рассчитана на основе информации Нацбанка о средневзвешенном проценте по банковским кредитам, предоставленным сроком до 12 календарных месяцев. Срок поставки и окончательного расчета будет определяться условиями контракта.

Кроме того, постановление Кабмина предусматривает заключение форвардных контрактов во время осенне-полевых работ.