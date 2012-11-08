Повышение цен на водку будет сдерживать производство нелегальной продукции – эксперт

Повышение цен на ликеро-водочную продукцию, предусмотренное постановлением Кабинета министров от 7 ноября т.г., будет сдерживать производство нелегальной продукции и способствовать установлению равных и честных правил на рынке.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН заявил народный депутат Украины Павел Климец, контролирующий корпорацию "Олимп", в состав которой входит одноименная алкогольная компания.

«Безусловно, ценовой аспект – чувствительный. Но это единственный эффективный метод. 28 гривен за бутылку – это та минимальная цена, которая обеспечивает минимальную рентабельность для производителя. Легальное производство по затратам выше. Но вместе с тем, такая цена формирует равные и честные правила на рынке», - уверен парламентарий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров c ноября 2012 года увеличил минимальную розничную цену на коньяк на 17-20% - до 38,9-49,4 грн за 0,5 л; минимальная розничная цена на водку будет повышена в два этапа: с ноября 2012 года - на 9,2%, до 28,5 грн за 0,5 л, с 1 марта 2013 г. - еще на 5,6%, до 30,1 грн за 0,5 л.

Согласно постановлению Кабмина, оптово-отпускная цена на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) увеличится до 28 февраля до 96,18 грн за литр 100% спирта с нынешних 88,5 грн, а с 1 марта — до 101,6 грн за литр. Розничная цена повышается с ноября до 142,5 грн за литр 100% спирта со 130,5 грн, а с марта - до 150,5 грн за литр.

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