McDonald's впервые за 9 лет заявил о снижении объема продаж

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые за девять лет сообщила о снижении объема продаж.

В октябре 2012 года выручка McDonald's сократилась во всем мире почти на 2%.

Причинами снижения популярности продукции американская корпорация называет неблагоприятную ситуацию в мировой экономике и растущую конкуренцию в США.

Конкуренты McDonald's, такие как Burger King и Wendy's, в последнее время делают акцент на разнообразии меню и повышении качества телевизионной рекламы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на ВВС.