McDonald's впервые за 9 лет заявил о снижении объема продаж
08:30, 09 ноября 2012Агро
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Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые за девять лет сообщила о снижении объема продаж.
В октябре 2012 года выручка McDonald's сократилась во всем мире почти на 2%.
Причинами снижения популярности продукции американская корпорация называет неблагоприятную ситуацию в мировой экономике и растущую конкуренцию в США.
Конкуренты McDonald's, такие как Burger King и Wendy's, в последнее время делают акцент на разнообразии меню и повышении качества телевизионной рекламы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на ВВС.
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