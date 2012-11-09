ЕС и 10 стран Латинской Америки урегулировали 20-летние споры по торговле бананами

Европейский Союз и 10 латиноамериканских государств урегулировали восемь споров, касающихся торговли бананами, продолжавшихся с 1992 года, сообщается в пресс-релизе Всемирной торговой организации (ВТО).

ЕС уладил разногласия с Бразилией, Венесуэлой, Мексикой, Колумбией, Коста-Рикой, Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа, Панамой и Эквадором.

Продажа бананов является крупной статьей экспорта для большинства из этих латиноамериканских государств. Представители южноамериканских стран 20 лет назад высказали недовольство тем, что ЕС предоставляет более благоприятные условия для импорта фруктов из бывших государств-колоний, передает РИА "Новости".

В 2009 году участники переговоров подписали соглашение о постепенном снижении ввозных пошлин на бананы в ЕС до 114 евро за тонну со 148 евро за тонну к 1 января 2017 года. К концу текущего года импортный тариф сократится до 132 евро за тонну. В течение трех лет соглашение проходило ратификацию в соответствующих национальных органах, а ЕС ввел ряд необходимых поправок в импортное законодательство.

Соглашение, окончательно урегулировавшее споры между сторонами, было подписано в присутствии главы ВТО Паскаля Лами.

Формально в переговорах участвовали представители Перу, однако страна не присоединилась к окончательному соглашению, поскольку не имела прямых споров с ЕС.