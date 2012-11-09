Львовский суд арестовал активы компании IDS Borjomi, владеющей такими известными марками как "Боржоми", "Миргородская", "Моршинская" и "Трускавецкая". Основанием для ареста акций крупнейшего в СНГ производителя минеральных вод стали действия правоохранительных органов РФ, открывших уголовное дело в отношении опального российского олигарха Бориса Березовского, которого связывают с компанией.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Украина» Сыховский районный суд Львова арестовал все украинские активы IDS Borjomi. В постановлении от 6 ноября N1319/10653 (копия имеется в распоряжении "Ъ") предписывается наложить арест и запретить продажу активов и недвижимости, "которые фактически принадлежат обвиняемому Борису Березовскому и находятся на территории Украины". В начале октября в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бизнесмена, Басманный суд Москвы наложил арест на Липецкий и Костромской заводы IDS Borjomi.

Решение украинского суда было принято по представлению старшего следователя органов внутренних дел следственного управления Государственной налоговой службы Львовской области. В документе говорится о нескольких фондах, через которые Б.Березовский "в период 2002-2005 годов передал через четыре оффшорные компании и один трастовый фонд сумму в размере 320 млн долларов, которые впоследствии были вложены в IDS Borjomi Beverages Co. N.V. и инвестированы в активы по розливу минеральных вод на территории Украины".

В Украине находится четыре из восьми заводов группы - Моршинский, Миргородский и Трускавецкий заводы минеральных вод и компания "Нова.Ком".

Постановление содержит также полное описание недвижимого имущества IDS Borjomi, в том числе котельные, скважины и купажное оборудование. Участники рынка оценивают оборот IDS в 200-250 млн. долл. Компания принадлежит фонду VDP (87,34% акций; его активы находятся под управлением Salford), а также ряду топ-менеджеров.

Также по инфрмации издания, 8 ноября были арестованы счета Миргородского завода минеральных вод. Работа предприятия будет остановлена в ближайшее время — как только закончатся запасы сырья, рассказал "Ъ" гендиректор IDS Group Ukraine Марко Ткачук. "Судя по решению суда, в ближайшие дни будут также арестованы счета Моршинского завода, который пока работает в прежнем режиме", - добавил он. По оценкам гендиректора розничной сети Novus Игоря Ланды, в случае остановки предприятий запасов дистрибутора хватит на 7-10 дней, после чего продукция компании может исчезнуть с прилавков магазинов.

Член совета директоров IDS Group Ukraine Николай Кмить рассказал, что решение суда - не первое действие украинских властей, направленное против компании. По его словам, на прошлой неделе МВД возбудило уголовные дела против гендиректоров Моршинского и Миргородского заводов - Валерия Жовнира и Валерия Сенько. "Сегодня милиция проводила обыски в квартирах гендиректора и главного бухгалтера Миргородского завода - их обвиняют в том, что они неправильно формировали ценовую политику компании, и грозят уголовной ответственностью", - сообщил Н.Кмить.

Н.Кмить также заявил, что "Б.Березовский никогда не владел акциями IDS, а всего лишь был партнером покойного основателя компании Borjomi Бадри Патаркацишвили по ряду сделок, действительно инвестировал средства в Borjomi, но никогда не владел долей в капитале".

В Salford от официальных комментариев отказались. Источник "Ъ" в фонде подтвердил, что "Б.Березовский не владел акциями IDS Borjomi и отказался от своих притязаний на этот актив после проигрыша в Высоком суде Лондона Роману Абрамовичу, отозвав все иски, в том числе к Salford и наследникам Б.Патаркацишвили". Вчера Б.Березовский был недоступен для комментариев.

И в Salford, и в IDS Borjomi считают, что действия российских и украинских правоохранительных органов связаны с текущей продажей IDS Borjomi. Как сообщалось, в конце октября Salford завершил тендер по продаже 100% акций IDS Borjomi, на которые претендовали минимум шесть российских и международных инвестиционных фондов: Standard Capital, TPG, Klever Asset Management, АФК "Система", фонд, близкий к "Альфа-Групп", а также один из фондов, близких к президенту Международной шахматной федерации Кирсану Илюмжинову. По информации, полученной от претендентов, сумма сделки по покупке 100% IDS Borjomi может составить 350-400 млн. долл. "Портфельный инвестор скорее всего перепродаст акции стратегическому — к примеру, Nestle, Coca-Cola или PepsiCo, которые претендовали на IDS несколько лет назад", - отмечает один из участников рынка.