Участники агрорынка ожидают рекордного экспорта зерновых в ноябре

Объем экспорта зерновых в ноябре может сравняться с показателем октября и составить не менее 3 млн тонн зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

«По состоянию на 8 ноября мы экспортировали 4,2 млн тонн пшеницы, 1,4 млн тонн ячменя и 3 млн тонн кукурузы. По объему экспорта рекордным для нас был октябрь, когда экспортировали 2,9 млн тонн. В ноябре рекорд, видимо, удастся повторить», - сказал В.Клименко

По его словам, рекордные поставки объясняются необходимостью выполнения уже законтрактованных обязательств – по пшенице и кукурузе.

При этом президент УЗА отметил, что далее 1 декабря контракты на экспорт пшеницы не заключаются, поскольку участники рынка ожидают введения ограничения экспорта или его полного запрета. «С 1 декабря плюс-минус пять дней», - сказал В.Клименко.

Экспорт муки, отрубей и других зерновых, в частности кукурузы, по его словам, будет продолжен.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г. В середине октября Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября. В связи с этим заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.

По оценкам участников рынка, на 8 ноября объем экспорта зерновых с начала маркетингового года составил 8,6 млн тонн. Прогноз годового объема экспорта в 2012-2013 МГ составляет 19,4 млн тонн.

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