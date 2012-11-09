АМК разрешил «Агротрейду» купить долю в компании «Агроплаза»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) разрешил компании «Агротрейд» выкупить долю в уставном капитале компании «Агроплаза», что обеспечит превышение 50% голосов в органе управления компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

«Дать разрешение ООО «АГРОТРЕЙД» (г. Днепропетровск) на покупку части в уставном капитале ООО «АГРОПЛАЗА» (г.Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления обществом», - говорится в сообщении

Справка УНИАН. Агропромышленная группа "Агротрейд" работает на зерновом рынке с 1998 г. В состав группы входят 11 элеваторов и хлебоприемных предприятий с общей мощностью хранения 530 тыс. тонн в пяти регионах Украины. В ее управлении находятся угодья в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Весной 2012 года Европейский банк реконструкции и развития выделил «Агротрейду» на пополнение оборотного капитала и развитие инфраструктуры по хранению зерна кредит в объеме 28 млн долл.

ООО “Агроплаза” владеет 8 сельскохозяйственными предприятиями в Днепропетровской области и Крыму с общей земельной площадью 20,8 тыс. га и торговой компанией ООО “Торговый дом “WorldFood”.