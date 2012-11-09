Аграрии предлагают увеличить экспорт зерновых до 6,5 млн тонн

Экспорт зерновых может быть возобновлен весной и суммарно составить 6,5 млн тонн в течение 2012-2013 МГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

«В Аграрном фонде находится 1,9 млн тонн и мы хорошо отсеялись по озимым. Сейчас мы подбиваем баланс по экспорту пшеницы, освобождаем элеваторы под работу с кукурузой. Не исключено, что весной мы возобновим экспорт на миллион тонн, потому что в общей сложности 6,5 млн тонн пшеницы мы можем экспортировать безо всякой угрозы для продовольственной безопасности», - подчеркнул В.Клименко.

Он также сообщил, что возобновление экспорта, в случае его ожидаемой приостановки в декабре, может состояться в мае-июне 2013 года, что весьма благоприятно скажется на доходах аграриев, поскольку именно в этот период складывается весьма выгодная цена реализации пшеницы.

В.Клименко также обратил внимание, что аграрии в целом не поддерживают введение запрета на экспорт, однако на сегодняшний день ситуация на рынке остается стабильной и прогнозируемой. «В этом году – это хороший пример сотрудничества. На данный момент все цели подписанного ранее меморандума между правительством, трейдерами и другими субъектами агрорынка соблюдены: убытков мы не несем, довольны сельхозпроизводители, потому что удалость экспортировать 5,5 млн тонн, а по остальным культурам вопросов вообще нет», - подчеркнул В.Клименко.

Как сообщал УНИАН, объем экспорта зерновых в ноябре может сравняться с показателем октября и составить не менее 3 млн тонн зерновых. Вместе с тем, далее 1 декабря контракты на экспорт пшеницы не заключаются, поскольку участники рынка ожидают введения ограничения экспорта или его полного запрета.

По прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г. В середине октября Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября. В связи с этим заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.

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