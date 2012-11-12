В Луцке налоговики выявили подпольный водочный цех. Устанавливаются каналы поставок

В Луцке налоговики выявили подпольный цех по производству фальсифицированной водки известных торговых марок.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в секторе взаимодействия со СМИ и общественностью ГНС в Волынской области.

Как отмечается в сообщении, в начале ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в гараже у жителя Луцка обнаружили почти 700 марок акцизного налога с признаками подделки, устройства и оборудование для изготовления фальсификата, 150 пробок с целыми защитными кольцами, пластиковые дозаторы, стеклянную посуду, почти 500 литров водно-спиртовой смеси и более полутысячи бутылок готовой водочной продукции, а также 270 литров спирта.

Как рассказал первый заместитель начальника Луцка ОГНИ, начальник отдела налоговой милиции Тарас Цибулин, владелец этого подпольного бизнеса не успел развернуть свою деятельность в крупных масштабах.

“Мы своевременно выявили деятельность подпольного цеха. Изготовлять и сбывать водку-фальсификат сорокалетний житель Луцка начал в июле этого года. А уже в конце октября наши сотрудники имели достаточно наработок, чтобы задокументировать деятельность подпольного производства и прекратить его деятельность”, - отметил он.

Он также сообщил, что сейчас налоговики устанавливают каналы поставок спирта и поддельных акцизных марок.

«Такая незаконная деятельность карается лишением свободы от 3 до 5 лет или значительными финансовыми санкциями”, - сказал Т.Цибулин.

В течение этого года сотрудники отдела налоговой милиции Луцка ОГНИ раскрыли 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров, ответственность за которые предусмотрена ч.3 ст. 204 Уголовного кодекса. Пресечена деятельность 4 подпольных товаропроизводств, из которых в 3 – незаконно производили алкогольные напитки.