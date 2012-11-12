Определен порядок подачи документов для госкомпенсации страхования озимой пшеницы

Министерство аграрной политики и продовольствия установило порядок и конечный срок подачи документов для аграриев, желающих получить от государства компенсацию 50% страховых платежей при страховании посевов озимой пшеницы в текущем году.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Как говорится в сообщении Минагропрода, для получения права на компенсацию страхового платежа сельхозпроизводители должны в течение пяти рабочих дней после заключения договора страхования подать в специальную комиссию Минагропрода написанное по установленной форме заявление. Также необходимо подать копию договора страхования, заверенную страхователем, копии расчетно-платежных документов, удостоверяющих сумму фактически уплаченных страховых платежей, справку о банковских реквизитах страхователя, справку об отсутствии или наличии задолженности по налогам и сборам.

Согласно требованию министерства, комиссия принимает указанные документы до 12 декабря текущего года.

Как сообщал УНИАН, в августе т.г. Кабмин принял постановление, которым утвердил порядок и условия предоставления сельхозтоваропроизводителям господдержки, которая выплачивается в 2012 году как компенсация стоимости страховых платежей при страховании посевов озимой пшеницы. Господдержка предоставляется в форме компенсации до 50% стоимости страхового платежа при страховании посевов озимой пшеницы на период перезимовки.

Согласно постановлению, главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Министерство аграрной политики и продовольствия.

Напомним, согласно сообщению Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, 7 ноября Антимонопольный комитет Украины завершил процедуру регистрации Аграрного страхового пула.

При этом в Нацкомфинуслуг не уточнили список компаний, которые вошли в объединение.

По состоянию на 17 октября, в комиссию поступило 10 заявок на получение лицензий на страхование сельскохозяйственных рисков. На тот момент соответствующие лицензии получили только 4 страховщика: «Украинская аграрная страховая компания» (г. Черкассы), СК «Брокбизнес» (г. Киев), СК «Страховые гарантии» (г. Донецк), СК «Доминанта» (г. Киев).

Право на страхование сельскохозяйственной продукции с господдержкой в Украине имеют СК, получившие лицензию на осуществление страхования сельхозпродукции и являющиеся членами Аграрного страхового пула, с опытом имущественного страхования продукции в течение последних двух лет.