Аграрный фонд увеличил объемы ежемесячных поставок муки

Аграрный фонд Украины увеличил объемы ежемесячных поставок муки для хлебопекарных предприятий 7 областей Украины до 90,7 тыс. тонн, что на 11 тыс. тонн больше, чем планировалось реализовывать ранее. Об этом говорится на официальном сайте фонда.

Сообщается, что соответствующее решение было принято Министерством аграрной политики и продовольствия (приказ №693 от 7 ноября) по просьбе областных администраций.

Объемы реализации муки из Аграрного фонда увеличатся в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях и АР Крым.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод обнародовал данные, согласно которым потребность регионов в муке для производства массовых сортов хлеба оценивается в 79 тыс. тонн ежемесячно. В том числе пшеничной муки необходимо 67,4 тыс. тонн, ржаной - 12,4 тыс. тонн.

Аграрный фонд начал интервенцию муки на хлебозаводы и розничный рынок в середине сентября.

Напомним, Аграрный фонд реализует тонну пшеничной муки высшего сорта по цене 2 896 грн, тонну пшеничной муки первого сорта – 2 711 грн, тонну пшеничной муки второго сорта – 2 381 грн, а тонну ржаной муки – по 2 279 грн.

В правительстве заверяют, что Аграрный фонд имеет достаточное количество зерна и муки, чтобы обеспечить производственные нужды хлебопекарных комплексов во всех регионах Украины для выпечки хлебобулочных изделий с простой рецептурой (так называемых социальных сортов хлеба).

В начале ноября Аграрный фонд Украины увеличил ежемесячные объемы продажи муки хлебопекарням с 34 тыс. тонн (этот объем был заявлен в начале октября т.г. - УНИАН) до 40 тыс. тонн по цене на 15-20% ниже рыночной, для того чтобы не допустить подорожания социальных сортов хлеба.

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