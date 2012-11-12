Украина согласовала фитосанитарные требования для поставки кукурузы в Китай

Украина завершила согласование фитосанитарных требований относительно поставок кукурузы в Китай, что позволит ей экспортировать эту культуру в рамках обслуживания кредита в 3 млрд долларов на развитие проектов в украинском агропромышленном секторе. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

По информации пресс-службы, 9 ноября т.г. в Пекине между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Генеральной администрацией надзора за качеством, инспекции и карантина растений Китайской Народной Республики был подписан соответствующий протокол.

«Этот протокол даем возможность экспортировать кукурузу в Китай при условии соблюдения всех фитосанитарных требований. Это ключевой документ, позволяющий обеспечить выполнение кредитных обязательств», - сообщил Н. Присяжнюк.

По словам министра, поставки украинской кукурузы будут осуществляться как в соответствии с межгосударственными соглашениями, так и частными компаниями по заключенным ими контрактам. В частности, в ближайшее время в Китай будет передан перечень украинских предприятий, заинтересованных в экспорте и отвечающих китайским фитосанитарным требованиям.

Н. Присяжнюк также сообщил, что сотрудничество с Китаем развивается, в частности поданы заявки на согласование фитосанитарных требований на поставку сои, рапса, ячменя и пшеницы.

Как сообщает министерство, потенциал экспорта украинской кукурузы в 2012/2013 маркетинговом году оценивается в 12,5 млн тонн, из них на сегодня экспортировано около 3 млн тонн.

Китай планирует в текущем году импортировать около 6 млн тонн кукурузы согласно установленным квотам. В следующем году этот объем предположительно составит 8 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, в конце октября Украина направила в Китай заявку о предоставлении украинским компаниям квот на поставку кукурузы в следующем году.

По словам Н.Присяжнюка, китайский рынок для Украины перспективен в сегменте продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Помимо кукурузы Украина планирует вывести на китайский рынок сою и рапс.

28 июня 2012 года во время официального визита Н.Присяжнюка в КНР был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере поддержки приоритетных проектов в сельском хозяйстве Украины. Согласно договору, будут привлечены кредитные средства объемом 3 млрд долл. на реализацию проектов в украинской аграрной отрасли.

30 июля Верховная Рада Украины предоставила государственные гарантии на кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 24,3 млрд грн (3 млрд долл.) для сельского хозяйства.