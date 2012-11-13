Агрохолдинг Astarta за 9 месяцев снизил чистую прибыль на 10% - до 84 млн евро

Варшава. Крупнейший в Украине производитель сахара агрохолдинг Astarta за первые три квартала текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизил чистую прибыль 10% или 9,5 млн евро до 84,002 млн евро.

Согласно отчету компании, которым располагает УНИАН, за этот же период Astarta увеличила выручку на 26% до 235 млн евро при росте прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации EBITDA на 6% до 115 млн евро.

"Главные факторы, которые повлияли на финансовые результаты, включают большие объемы продаж и меньшие цены на сахар в Украине из-за перепроизводства в предыдущем сезоне", - отметила компания.

Astarta за отчетный период увеличила продажи зерновых на 60%, сахара - на 54% и молока - на 33%.

Доля главного сахарного сегмента компании в доходах в январе-сентябре текущего года снизилась до 56 с 65% годом ранее на фоне роста доли "зернового" сегмента до 29 с 22%.

Компания также отметила рост экспорта своей продукции за первые девять месяцев года на 5,4% до 67 млн долларов, что составило 26% всей выручки.

Чистая маржа за отчетный период снизилась до 36 с 50 процентов.

Как сообщал УНИАН, в первой половине 2012 года в сравнении с первыми шестью месяцами прошлого года компания сократила чистую прибыль на 6,7% - до 52,9 млн евро при 23,5% росте выручки - до 143,4 млн евро.

Справка УНИАН. В 2011 году Astartа, владеющая 8 сахарными заводами, способными ежегодно производить около 400 тыс. тонн сахара в год, произвела 370 тыс. тонн сахара, став крупнейшим его производителем в Украине с 16% долей рынка. Арендующий 245 тыс. га земли холдинг также занимается растениеводством и животноводством, но более половины его выручки обеспечивает «сахарный сегмент».

Капитализация созданной в 1993 году компании, дебютировавшей на Варшавской фондовой бирже в 2006 году, на последнем закрытии составляла около 370 млн евро.

По данным на начало октября т.г. 36,99% акций компании принадлежали контролируемой ее гендиректором Виктором Иванчиком Albacon Ventures Limited, 25,99% - Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.