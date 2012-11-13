«Украгролизинг» за 9 месяцев увеличил чистый убыток в 1,8 раза — до 11,3 млн грн

Национальная акционерная компания «Украгролизинг» по итогам 9 месяцев 2012 года увеличила чистый убыток по сравнению с январем-сентябрем 2011 г. в 1,8 раза — до 11,29 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за 9 месяцев чистый доход компании увеличился до 54,74 млн грн, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, валовая прибыль на фоне увеличения себестоимости услуг в 10,7 раз (до 48,063 млн грн) сократилась на 51,5% - до 6,88 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет министров увеличил уставный фонд государственной компании «Украгролизинг» почти на 32%, или 261,6 млн грн, - до 1,09 млрд грн. Соответствующее от 12 сентября было опубликовано на сайте правительства.

Согласно постановлению Кабмина №844, уставный фонд компании предусматривалось увеличить за счет дополнительного выпуска акций существующей номинальной стоимостью при 100% сохранении их в государственной собственности.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 г. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе государственного лизингового фонда в 1999 г., и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

С 1998 г. компания приобрела и передала сельскохозяйственным предприятиям на условиях финансового лизинга технику на сумму более 2,8 млрд грн.