«Киевхлеб», повысив цены на хлеб, нарушил договоренности с КГГА - Голубченко

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко заявляет, что ПАО «Киевхлеб» нарушил договоренности со столичной властью и самостоятельно поднял цены на свою продукцию.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой КГГА комментарии А.Голубченко.

По его словам, городская власть понимает, что предприятие имеет свои интересы и экономическую выгоду в ценовых вопросах и руководствуется собственными расчетами.

«Именно поэтому на прошлой неделе мы собрали рабочее совещание вместе с руководителями «Киевхлеба», где рассматривали возможные пути удешевления закупок муки и зерна для предприятия. Так, мы достигли договоренностей о приобретении муки для дочерних предприятий акционерного общества по цене на 200 грн ниже рыночной через Аграрный фонд. Также было решено создать специальную комиссию, которая бы выполнила проверку себестоимости всех сортов хлеба, производимых предприятием. Несмотря на это, «Киевхлеб» в одностороннем порядке нарушил все эти договоренности и самостоятельно поднял цену на свою продукцию», – отметил А.Голубченко.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что ПАО «Киевхлеб» является монополистом на рынке производства хлеба в городе, поэтому столичная власть имеет полное право обращаться в Антимонопольный комитет Украины и в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить целесообразность таких действий. По итогам этой проверки Антимонопольный комитет может выписать штраф или же предоставить предписание с требованием вернуть прежний уровень цен.

В то же время А.Голубченко подчеркнул, что цены на хлебобулочные изделия массового потребления – так называемые социальные сорта – остаются неизменными.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что цены на социальные сорта хлеба не повышались. Действительно, ПАО «Киевхлеб» 12 ноября заявил о подорожании двух сортов хлеба улучшенной рецептуры, однако это никоим образом не касается социальных сортов. Но вместе с тем киевская власть не видит оснований в повышении цен на какие-либо сорта хлеба в столице», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, «Киевхлеб» с 12 ноября повысил розничные цены на два вида хлеба из своего ассортимента: «Украинский столичный подовый» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хлеб весом 0,95 кг, «Батон нарезной киевский» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг

Как отметили в пресс-службе предприятия, эти два вида хлеба, по определению “Киевхлеба”, не входят в категорию социальных и производятся по более сложной рецептуре.

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