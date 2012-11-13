Украинский агробизнес готов к ограничениям экспорта пшеницы - Fitch

Москва. Рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что крупные производители пшеницы в Украине не испытают на себе значительного воздействия от потенциального введения ограничений на экспорт в этом году.

Как сообщили УНИАН в Fitch Ratings, проведенные агентством обсуждения с производителями указывают, что большинство из них ожидало введения экспортных ограничений ввиду более низкого урожая и поэтому уже продало основную часть своих запасов.

«Хотя мы и не ожидаем значительного воздействия на кредитоспособность украинских сельскохозяйственных компаний, вероятное введение ограничений к концу 2012 г. или в начале 2013 г. подчеркивает некоторые факторы неопределенности в сфере закупок зерна и, в частности, пшеницы, свойственные региону. В некоторых случаях эти моменты могут сдерживать кредитные рейтинги в секторе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущая ситуация сказывается на и без того непредсказуемой операционной и регулятивной среде в Украине. Производство пшеницы является стратегически более важным, чем других видов зерна, так как пшеница – основной продукт питания, а значит, правительству критически важно сдерживать цены на низком уровне.

Сообщается, что история государственного регулирования на зерновых рынках, которая включала экспортные ограничения в 3 и 4 кв. 2011 г., сдерживает кредитные рейтинги сельскохозяйственных производителей и трейдеров, таких как Kernel и «Мрия», в рейтинговой категории «B». Дефицитность бюджета Украины также увеличивает вероятность дальнейших экспортных ограничений. Кроме того, погодные условия в Украине являются менее предсказуемыми, чем в основных зерновых регионах Западной Европы, что приводит к более существенным колебаниям урожайности.

Тем не менее, в Fitch Ratings считают, что сельскохозяйственный сектор Украины имеет хорошие перспективы долгосрочного роста. Урожайность является низкой в сравнении с западноевропейскими производителями, и имеется существенный потенциал улучшения за счет дальнейших инвестиций в оборудование и удобрения. Изменение рациона питания на развивающихся рынках должно стимулировать спрос на зерно и масличные культуры, в особенности для производства кормов, хотя удовлетворение этого спроса потребует дальнейших инвестиций в инфраструктуру в районе Черного моря.

Структурный сдвиг в сторону производства кукурузы, при ежегодном увеличении площадей под ее выращивание на 10%-15% в последние годы, является еще одним положительным фактором. Сельскохозяйственные производители демонстрируют потенциал роста урожайности кукурузы в Украине, и в Fitch Ratings также ожидают несколько меньшее регулятивное давление по кукурузе в сравнении с пшеницей, из-за значимости пшеницы как основного продукта питания.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что в Министерстве аграрной политики Украины не видят оснований для введения ограничений на экспорт зерна, в частности, и пшеницы.

Он отметил, что на 1 ноября было экспортировано 4 млн 80 тыс. тонн пшеницы, а по договоренности с трейдерами, объем ожидаемого экспорта пшеницы был увеличен до 5,5 млн тонн, и этот объем практически весь законтрактован.

По мнению участников агрорынка, экспорт зерновых может быть возобновлен весной и суммарно составить 6,5 млн тонн в течение 2012-2013 МГ.