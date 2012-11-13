Свыше 80% посевов озимых находятся в хорошем и отличном состоянии - Гидрометцентр

В Украине на сегодня свыше 80% посевов озимых зерновых культур в Украине находятся в хорошем и отличном состоянии.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

"Ситуация в Украине на сегодня выглядит, по сравнению с прошлым годом, идеальной. Более 80% посевов находится в хорошем и отличном состоянии - это посевы, которые абсолютно готовы к перезимовке: хорошо раскустились и укоренились, накопили достаточное количество питательных веществ для обеспечения морозостойкости", - сообщила Т.Адаменко.

При этом она отметила, что есть определенные проблемы в ряде районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Эксперт уточнила, что в последние дни ситуация несколько улучшилась в Луганской области, где прошли дожди и получены всходы на тех площадях, "где зерно уже 30 дней лежало". Также улучшилась ситуация в Херсонской области.

Единственным проблемным регионом, по словам Т.Адаменко, остается Крым, где дожди хоть и прошли, но их было настолько мало, что они абсолютно не изменили ситуацию. По данным специалиста, в Крыму всходы получены только на 15% площадей посевов озимых культур. При этом эксперт добавила, что, несмотря на то, что осадков нет в Крыму, температура воздуха снизилась и повысилась влажность воздуха, что может дать толчок растениям для прорастания.

Т.Адаменко также сообщила, что согласно нынешнему прогнозу, до 25 ноября в Украине сохранится текущий характер погоды - будут снижения ночных температур до слабых морозов - минус 1 - минус 4, а днем показатели температуры будут позитивными - от 4 до 10 градусов тепла. Она отметила, что это благоприятно повлияет на состояние посевов, поскольку при более теплом характере погоды могла возникнуть угроза перерастания посевов, а при прогнозируемой погоде растения не прекращают вегетацию, и при этом не перерастают.

При этом Т.Адаменко добавила, что в Крыму ситуация до конца месяца практически не изменится - осадков в Крыму не прогнозируется и он остается в состоянии почвенной засухи.

По данным Гидрометцентра, в Украине на сегодня посеяно 8,146 млн га озимых зерновых культур, что составляет 99% от плана, в том числе озимой пшеницы - 6,655 млн га (100%).

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