Сельхозземля в Польше подорожала на 20%

Варшава. Средние цены на сельскохозяйственную землю в Польше в третьем квартале текущего года выросли до 6,4 тыс. долл. за гектар, что на 20%, или почти на 1,1 тыс. долл., больше, чем в третьем квартале прошлого года (1USD=3,2PLN).

Об этом свидетельствуют данные польского государственного Агентства сельскохозяйственной недвижимости (ANR), которыми располагает УНИАН.

Дороже всего сельхозземля стоит в Дольношленском воеводстве на западе Польши - более 10 тыс. долл. за га, в то время как самая низкая цена зафиксирована на востоке страны, в Свентокшиском воеводстве - около 4,1 тыс. долл.

ANR, которое рассчитывает цены на базе реализованных ею сделок, отметило, что дороже всего стоили участки площадью более 300 га - 7,1 тыс. долл./га, в то время как стоимость участков от 1 до 10 га составляла в среднем 1,9 тыс. долл./га.

Средняя цена продаваемого госагентством гектара земли по сравнению со вторым кварталом выросла на 11%, а по сравнению с первым – на 18%.

По данным ANR, гектар сельхозземли в Польше в 2003 году стоил меньше 1,2 тыс. долл., что в три раза больше, чем в 1992 году, а в прошлом году его цена выросла до 5,4 тыс. долларов (по текущему курсу).

Пресс-секретарь ANR Гражина Копелко сообщила агентству, что в последние годы агентство ежегодно продает около 100-120 тыс. га земли, а с начала его создания было продано около 2 млн га.

Она сообщила, что сельскохозяйственную землю в Польше можно купить на частном рынке, однако затруднилась назвать объем этого рынка, отметив только, что большинство земли в стране продает именно ANR.

ANR на конец сентября текущего года владела 1,85 млн га земли.

Польская газета Puls Biznesu в своей сегодняшней публикации, посвященной ценам на сельскохозяйственную землю в Польше, отмечает, что она будет и дальше дорожать, отметив, что с 2016 года будут сняты ограничения на ее покупку иностранцами, введенные еще до присоединения Польши к Евросоюзу в 2004 году.

Напомним, Украина, которая стремится войти Евросоюз и обладает одними из лучших черноземов в мире, в прошлом году в седьмой раз продлила мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до 2013 года.