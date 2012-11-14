Аграрии завершили сев озимой пшеницы и ржи

По оперативным данным из регионов, сельскохозяйственные предприятия завершили сев озимой пшеницы и ржи по всей Украине.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, об этом информировал министр Николай Присяжнюк.

По его данным, только сельхозпроизводители в Луганской, Николаевской и Херсонской областях и в Крыму завершают сев озимого ячменя.

«Стоит отметить, что темпы посевной в этом году были динамичными сравнительно с прошлым годом. Аграриям способствовала погода, ведь для качественной всхожести посевов озимых было достаточно тепла и влаги. Таким образом, на сегодняшний день хорошие всходы получены на 90% засеянных площадей. В целом аграрии провели посевную кампанию в оптимальные агротехнологические сроки, поэтому посевы озимых культур войдут в период перезимовки в надлежащем состоянии», - отметил Н.Присяжнюк.

Кроме того, министр добавил, что в данное время отрабатывается предварительная структура посевов ярых зерновых культур, в частности, кукурузы, пшеницы, ячменя, овса, гороха, сои и крупяных культур.

«Минагрополитики поручило органам управления АПК на местах совместно с научными учреждениями проводить постоянный мониторинг состояния посевов озимых культур. Это поможет определить возможные объемы пересевов и обеспечить сельхозпредприятия семенами ярых культур. Кроме того, до 15 ноября будет завершено формирование заявки на поставки необходимых объемов минеральных удобрений на весенне-летний период 2013 года. Таким образом, государство максимально обеспечивает предпосылки для получения высокого урожая в следующем году», - информировал Н.Присяжнюк.